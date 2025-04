Cade dal tetto del capannone, è grave: incidente sul lavoro a Sona

Incidente sul lavoro a Sona: cade dal tetto del capannone, è grave.

Ancora un incidente sul lavoro nel Veronese, dopo quello mortale accaduto a Trevenzuolo solo pochi giorni fa: nella mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, poco dopo le 11 un operaio è caduto dal tetto di un capannone in via Sardegna a Sona.

Un volo di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. La persona caduta dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Presenti anche i carabinieri e personale Spisal, per verificare quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Uil Veneto: “Siamo sgomenti”.

“Sempre in provincia di Verona, a distanza di poche ore dalla tragica morte di Vincenzo Arsena, veniamo a conoscenza di un grave incidente sul lavoro: un operaio si è ferito cadendo da un tetto di un capannone. La casistica degli infortuni nella nostra regione parla chiaro, e questa circostanza è una delle più frequenti. Nel Veneziano – grazie alla regia della Prefettura – partirà una sperimentazione che prevede l’adozione di strumentazioni tecnologiche da fare indossare agli operai, capaci di avvertirli o bloccarli nelle situazioni di pericolo. Si tratta di buone pratiche da estendere a livello regionale, almeno per le dinamiche che si ripetono più spesso. Dalle notizie che ci giungono, l’operaio è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: gli siamo vicini e ci auguriamo che possa riprendersi”: questo il commento del segretario generale della Uil Veneto Roberto Toigo.