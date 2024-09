Dramma sfiorato a Verona, auto a tutta velocità e fuori controllo finisce dritta nell’Adige – VIDEO

Dramma sfiorato a Verona, auto a tutta velocità e fuori controllo finisce nell’Adige. Il conducente se la cava con una multa.

Auto rischia di finire dritta dentro l’Adige a forte velocità: dramma sfiorato questa mattina, venerdì 6, poco prima delle 7 in lungadige Porta Vittoria, a Verona, quando una Renault Megane a forte velocità proveniente da via Torbido ha proseguito dritto, precipitando nell’Adige.

Solo la presenza di arbusti e cespuglio ha impedito che il veicolo finisse in acqua. Sul posto sono prontamente arrivate alcune pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale per verificare le condizioni dell’automobilista. Il conducente è uscito da solo dal veicolo senza alcuna conseguenza fisica.

Immediata la contestazione del verbale per la perdita di controllo da parte degli agenti. Traffico rallentato per recuperare il veicolo dalle sponde del fiume, nell’ora di punta. Ennesima fuoriuscita autonoma dovuta all’alta velocità, peraltro con asfalto bagnato per la forte pioggia della notte.