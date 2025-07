Verona dichiara guerra al caldo: acqua gratis e una mappa dei rifugi

Acqua gratis e oasi di fresco: ecco come il comune di Verona combatte l’ondata di calore.

In questi giorni di calore rovente, il Comune di Verona in collaborazione con Acque Veronesi, ha annunciato l’installazione di due erogatori di acqua potabile gratis in città. Si tratta di distributori collegati direttamente all’acquedotto cittadino, che offriranno a residenti e turisti acqua fresca, controllata e sempre disponibile.

“Mettiamo a disposizione di tutti un bene semplice ma vitale come l’acqua fresca, ad accesso libero e gratuito“, sottolinea Annamaria Molino, consigliera comunale delegata per Verona all’Associazione Rete Italiana Città Sane dell’Oms.

LEGGI ANCHE Caldo senza tregua, consigli utili e numeri da chiamare in caso di emergenza

Le oasi.

Inoltre l’amministrazione comunale sta anche preparando una “rete di rifugi climatici”: luoghi pubblici e privati – biblioteche, sale circoscrizionali, sedi di associazioni – dove chiunque potrà trovare refrigerio nelle ore più calde. La mappatura di questi spazi è già in corso e nei prossimi giorni sarà resa disponibile a tutti i cittadini.

LEGGI ANCHE Caldo record, l’asfalto cede: nuovi problemi e code di chilometri in autostrada A4

L’obiettivo è offrire riparo soprattutto a chi non dispone di aria condizionata in casa e alle fasce più fragili della popolazione. “Gli anziani sono i più vulnerabili – ricorda Molino – perché spesso avvertono meno la sete e regolano con più difficoltà la temperatura corporea. È fondamentale bere spesso, anche senza avere sete, e non modificare mai terapie farmacologiche senza il parere del medico».

Il Comune raccomanda.

Il Comune, intanto, rinnova le raccomandazioni di base per affrontare le giornate di caldo intenso: preferire pasti leggeri, indossare abiti chiari e in fibre naturali, proteggersi con cappelli a tesa larga, occhiali da sole e crema solare, anche in città. E in casa meglio evitare sbalzi termici eccessivi: la temperatura interna non dovrebbe mai essere inferiore di più di cinque gradi rispetto a quella esterna.