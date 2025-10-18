Domenica 19 ottobre Bomba day a Verona sud: tutto quello che c’è da sapere e le vie interessate. Chiudono tangenziale e A4.

Verso il Bomba day a Verona sud: domenica 19 ottobre la cittadinanza che si trova nell’area di via Apollo, a sud del Comune di Verona, dovrà lasciare le proprie abitazioni entro e non oltre le 7.30 fino alla fine delle operazioni di rimozione (previste entro quattro ore) di una bomba della Seconda Guerra mondiale rinvenuta in zona.

È stata individuata una “Zona Rossa”, all’interno della quale è vietato sostare e transitare, anche a piedi, entro il raggio di 755 metri dal luogo del rinvenimento. In particolare sono interessate Piazza Gianfranco Sforni, Piazzale Europa, Strada Ca’ Brusà, Strada Della Genovesa, Via Cefeo, Via Dell’Esperanto, Via Enrico Fermi, Via Flavio Gioia, Via Giove, Via Mercurio, Via Mezzacampagna, Via Sacra Famiglia, Via Saturno, Via Selenia, Via Vigasio, Viale Delle Nazioni.

L’operazione Bomba Day a Verona sud comporterà anche la completa chiusura dell’Autostrada A4 Brescia-Padova e della Tangenziale Sud, le operazioni inizieranno subito dopo l’uscita di tutti i residenti. In tutta la Zona rossa sarà vietata la circolazione di persone e mezzi, ed è consigliato lo spostamento dei veicoli in zona esterna all’area da evacuare.

Bus navetta gratuito.

In occasione delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico in via Apollo – Borgo Roma sarà messo a disposizione da Atv un bus navetta gratuito per il trasporto di cittadini e cittadine al Centro di accoglienza per la popolazione allestito alla sala San Giacomo, in via delle Menegone, vicino all’ospedale di Borgo Roma, aperto dalle 7.

Percorso navetta: partenza da Strada Genovesa fronte civico 72 (orario partenza: 06:45 – 07:20) – via Apollo fronte ex Motorizzazione – via Selenia – via Vigasio – (inversione rotatoria via Vigasio/via Gelmetto) – via Vigasio – Via dell’Esperanto – Via Luigi Paster – via Golino – via Bengasi – piazzale Scuro (orario arrivo: 07:00 – 07:40)

Il Centro di accoglienza.

È stato allestito un Centro di accoglienza per la popolazione alla Sala San Giacomo, in via delle Menegone, vicino all’ospedale di Borgo Roma, aperto dalle 7 e raggiungibile anche con bus navetta messo a disposizione da Atv.

“La polizia locale – spiega il Comandante Luigi Altamura – sarà impegnata per il disinnesco dell’ordigno bellico con oltre 40 agenti, e avremo a disposizione anche 40 volontari della Protezione Civile per dare assistenza alla popolazione e, soprattutto, dare supporto agli automobilisti in transito se dovessero esserci dei blocchi alla circolazione”.

Chi desidera essere ospitato nella Sala San Giacomo, deve prenotare il posto sul sito del Comune attraverso la compilazione di un questionario online o telefonare al Numero Verde URP 800202525 entro le 12 di venerdì 17 ottobre 2025. Le persone in difficoltà nel trovare una sistemazione provvisoria, potranno recarsi direttamente al Centro di accoglienza oppure tramite bus navetta di Atv, che al termine delle operazioni riporterà nella zona interessata i residenti. È possibile portare piccoli animali al guinzaglio o nel trasportino.

Informazioni dettagliate e avvertenze.

Domenica 19 ottobre durante il Bomba day tutti i cittadini dovranno uscire dall’area, entro e non oltre le ore 7.30 del mattino fino alla conclusione delle operazioni, che avranno una durata di circa quattro ore. È consigliato lo spostamento dei veicoli al di fuori dell’area da evacuare, è vietata la circolazione di persone e mezzi ed è sospeso il transito dei mezzi pubblici e dei taxi.

AVVERTENZE.

Abbassare le tapparelle e lasciare aperti i vetri delle finestre.

Chiudere il rubinetto principale del gas.

Limitare l’uso del cellulare, per non sovraccaricare le linee.

Le stesse istruzioni valgono per tutte le attività, comprese quelle ricettive, gli esercizi commerciali, musei, monumenti e chiese. Eventuali celebrazioni e cerimonie devono essere spostate ad altra data.

ELENCO INDIRIZZI CON RESIDENTI DA EVACUARE.

Piazza Gianfranco Sforni 1; Piazzale Europa 9, 10, 11, 12,14; Strada Ca’ Brusà 6, 8; Strada Della Genovesa 1, 2, 4, 6, 11, 15, 18, 20, 21a, 21, 25, 26a, 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 31c, 31e, 31, 32, 33, 34a, 34, 36a, 36b, 36c, 36, 38, 40, 42a, 42b, 42, 44a, 44b, 44, 46a, 46, 48, 54a,54b, 56, 58a, 58b, 58c, 58, 60, 62, 64a, 64b, 64c, 64, 66a, 66b, 66c, 66, 68a, 68, 70a, 70b, 70c, 70d, 70, 72a, 72, 74a, 74, 76, 78a,78b, 78, 80a, 80b, 80, 82, 84b, 84c, 84d, 84, 86a, 86b, 86c, 86d, 86, 88a, 88, 90a, 90b, 90c, 90, 92a, 92b, 92c, 92d, 92, 102, 104, 106, 108; Via Apollo 1a, 1, 2, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7, 9a, 9b, 9c, 9d, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Via Cefeo 1; Via Dell’Esperanto 20a, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26; Via Enrico Fermi 2a, 2b, 2c, 2, 4a, 4b, 4, 9b, 9, 11a, 11c, 11d, 11, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13; Via Flavio Gioia 13, 14a, 14, 15, 17, 19, 20a, 20, 21a, 21, 22, 23, 24, 25, 26a, 26, 27a, 27, 29, 31, 33a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73; Via Giove 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Via Mercurio 1, 3, 5, 7; Via Mezzacampagna 45c, 45, 47, 49, 51, 53, 74; Via Sacra Famiglia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Via Saturno 20, 22a, 22, 31, 33, 35; Via Selenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Via Vigasio 1, 2a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 57; Viale Delle Nazioni 15a, 15b, 15c, 15d, 15, 17a, 17, 19, 31, 39.

TRASPORTO PER ASSISTENZA SANITARIA.

Chi necessita di assistenza sanitaria per spostarsi dalla propria abitazione deve contattare il Numero Verde di Verona Emergenza 800849097, oppure inviare un’e-mail a coordinamento.118@aovr.veneto.it entro le ore 12 di lunedì 13 ottobre 2025; il SUEM 118 provvederà a ricontattare gli utenti per concordare le modalità ed orari per lo spostamento.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il Numero Verde URP 800202525 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) o consultare il Canale Telegram Comune di Verona o i profili social.