L’aeroporto di Verona accoglie quattro bambini palestinesi evacuati da Gaza per ricevere cure.

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre, l’aeroporto di Verona ha visto l’atterraggio di 4 bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere cure urgenti. Tra i 15 minori arrivati in Italia con tre voli speciali dell’Aeronautica Militare, quattro sono sbarcati a Verona, accompagnati dai familiari e dagli assistenti, per un totale di 81 persone coinvolte nell’operazione.

I bambini, affetti da malformazioni congenite o gravi ferite, saranno distribuiti in ospedali di Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia) e Friuli Venezia Giulia (Trieste). Altri pazienti raggiungeranno centri sanitari in sette regioni italiane. Alcuni dei piccoli pazienti precedentemente accolti sono già stati curati a Borgo Trento, dimostrando il ruolo centrale di Verona nelle missioni umanitarie.

L’evacuazione fa parte della quindicesima operazione del genere organizzata dall’Italia, che conferma il nostro Paese come leader in Europa nell’accoglienza di minori palestinesi bisognosi di trattamenti specialistici. Finora sono stati trasferiti 196 bambini, insieme a più di 650 tra familiari e accompagnatori.

Nei prossimi giorni l’impegno proseguirà con altri due voli della Guardia di Finanza, che porteranno in Italia altre 72 persone, tra studenti e ricongiungimenti familiari.