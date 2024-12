Ztl stadio Bentegodi, via libera: 18 varchi d’accesso con telecamere, ecco come funziona

Via libera dalla giunta del comune di Verona alla Ztl del quartiere stadio Bentegodi in occasione di partite, concerti o altri eventi.

Via libera all’attivazione della Ztl allo stadio Bentegodi. La giunta del comune di Verona ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori per la realizzazione del sistema elettronico di controllo degli accessi, ovvero l’installazione delle telecamere nei 18 varchi che delimiteranno il perimetro di quartiere chiuso al traffico in occasione di partite di campionato, concerti o altri eventi ospitati al Bentegodi.

Valutata infatti positivamente la sperimentazione avviata dal Comune l’anno scorso per contrastare la sosta selvaggia, la giunta ha avviato l’iter per rendere definitivo il provvedimento, mettendo a budget l’importo di 400 mila euro e approvando il piano particolareggiato della zona a traffico limitato del quartiere Stadio, documento che lo definizione e regolamenta in termini di perimetro, permessi, orari e modalità di accesso.

L’area della Ztl stadio Bentegodi.

L’area oggetto della nuova misura è il grande rettangolo compreso tra via Camuzzoni, via San Marco, via Sogare, Bretella A22 e via Albere. Sarà una Ztl “variabile”, non permanente, con finestre di attivazione diversificate a seconda che le partite di calcio vengano svolte in giorni festivi e prefestivi o nei giorni feriali: nel primo caso, si prevede l’attivazione della Ztl a partire da tre ore prima dell’evento e fino ad un’ora dopo l’inizio della stessa, nel secondo caso a partire da due ora prima dell’evento sportivo e fino a un’ora dopo l’inizio dello stesso.

Si parte da settembre 2025.

Previste regole di accesso alla Ztl e modalità di richiesta e di rilascio dei permessi differenziate in base alla categoria di appartenenza. La volontà è quella di attivare la Ztl da settembre 2025, in occasione dell’avvio del campionato di calcio.

Il progetto è stato elaborato con l’obiettivo di tutelare i residenti dell’area (quartiere Stadio), fornendo allo stesso tempo agli spettatori delle soluzioni di mobilità per raggiungere agevolmente l’impianto sportivo. Per farlo, sono necessarie azioni su più fronti: sulla viabilità, attivando la Ztl nei dintorni dell’impianto sportivo; sui parcheggi, attivando la tariffazione sosta nei pressi dello Stadio; sul Trasporto Pubblico Locale rafforzando le linee attuali e attivando parcheggi scambiatori “remoti” con servizio navetta.

Dove sono i 18 varchi elettronici.

I 18 varchi elettronici saranno installati a protezione delle seguenti direttrici di accesso: incrocio tra Via San Marco e Via Camuzzoni; incrocio tra Via San Marco e Via Vitruvio; incrocio tra Via San Marco e Via Giovanni Verga; incrocio tra Via San Marco e Via Italo Svevo; incrocio tra Via San Marco e Via Luigi Pirandello; incrocio tra Via San Marco e Via Policarpo Scarabello; 7. Codice: incrocio tra Via San Marco e Via Don Luigi Sturzo; incrocio tra Via San Marco e Via Sogare; incrocio tra Via dello Sport e Via Sogare; incrocio tra Via Frà Giocondo e Piazzale Olimpia; incrocio tra Via Frà Giocondo e Via Ettore Fagiuoli; incrocio tra Via della Spianà e Via Sogare; incrocio tra Via Albere e Via Donato Bramante; incrocio tra Via Albere e Via Giorgio Vasari; incrocio tra Via Albere e Viale Andrea Palladio; incrocio tra Via Albere e Via Michelangelo; incrocio tra Via Albere e Via Luigi Negrelli; incrocio tra Via Albere e Via Camuzzoni.