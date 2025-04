Torna Vinitaly and the City: l’evento per winelover e enocuriosi “inebria” Verona

Verona tempio del gusto: al via da oggi l’inebrinte Vinitaly and the City.

Verona è pronta per Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly che da oggi al 6 aprile animerà il cuore della città. Il programma sarà ricco di eventi dedicati agli amanti del vino e della cultura enogastronomica. La manifestazione si svolgerà tra Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, trasformando questi luoghi storici in un vero e proprio tempio del gusto e della convivialità.

Il viaggio enogastronomico attraverso l’Italia.

Vinitaly and the City propone un itinerario che celebra le eccellenze vitivinicole italiane. In Piazza dei Signori, il Consorzio Tutela Doc delle Venezie animerà la Loggia di Fra’ Giocondo, mentre l’Area Mixology della Loggia Antica ospiterà brand iconici come Molinari, Martini e Campari, che presenteranno le ultime tendenze della miscelazione.

Nel Cortile Mercato Vecchio, spazio alle specialità della Regione Calabria e della Regione Sardegna, mentre nel Cortile del Tribunale si potranno degustare i vini della Campania e dell’Enoteca Esselunga, accanto a una selezione della Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Immancabili i piatti della tradizione, tra cui il Riso all’isolana, l’Amarone della Valpolicella Docg e gli arancini siciliani.

Un fitto calendario di degustazioni e approfondimenti.

Il programma prevede numerose masterclass e Wine Talk, con esperti e produttori pronti a raccontare il mondo del vino attraverso degustazioni guidate e approfondimenti. Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione dei vincitori del Premio Diapason 2025 (5 aprile, Loggia di Fra’ Giocondo) e le masterclass dedicate ai vini campani e calabresi.

I Wine Talk, curati da Sissi Baratella, toccheranno temi che spaziano dalla valorizzazione dei vitigni autoctoni alla sostenibilità, con focus su territori come il Veneto, la Valpolicella e la Sardegna. Da segnalare anche la serie di degustazioni “Hellas in Wine”, ospitata all’Hellas Store dal 4 al 6 aprile.

Arte, cultura e intrattenimento.

Non solo vino: Vinitaly and the City propone un ricco palinsesto di eventi culturali. La Loggia di Fra’ Giocondo ospiterà incontri letterari in collaborazione con Feltrinelli, mentre la Lounge Affreschi sarà teatro di eventi dedicati ad Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Grande attesa anche per “B.E.V.I. – L’Arte del Vinificare“, la prima serie TV dedicata al mondo del vino, in onda su Sky Arte, che verrà presentata il 6 aprile. La serata del 5 aprile sarà animata dal DJ set di Ema Stokholma in Piazza dei Signori, in collaborazione con Rai Radio2 e Regione Calabria.

Un evento all’insegna della sostenibilità.

Vinitaly and the City rinnova il suo impegno per la mobilità sostenibile grazie alla partnership con Volkswagen Italia, che presenterà la sua gamma di veicoli ibridi e plug-in in Piazza dei Signori. Veronafiere ha inoltre potenziato le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con cinque nuove postazioni a disposizione dei visitatori.

Informazioni.

Orari di apertura:

Venerdì 4 aprile : 18.00 – 23.00.

: 18.00 – 23.00. Sabato 5 e domenica 6 aprile: 15.00 – 23.00.

Vinitaly and the City è organizzato da Veronafiere con il patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Fondazione Cariverona.

Official Partner: Generali | Cattolica, Banca Passadore, Vip Energy, Ploom, Volkswagen.

Official wine 2025: Teàtrico Castello di Meleto Classico 1256 – Metodo classico toscano.