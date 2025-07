Aoui Borgo Trento, mensa “provvisoria” nel caos: “Insetto nel piatto e trappole per topi, inaccettabile”.

Dalle trappole per topi piazzate negli angoli a un insetto trovato nel piatto: è l’ultima fotografia della mensa aziendale “provvisoria” dell’Aoui di Borgo Trento, che di “provvisorio, a dieci mesi dalla chiusura della mensa principale, ormai ha ben poco”, sottolineano i sindacati.

La denuncia arriva dalla Fp Cgil di Verona, che racconta come i “lavoratori e le lavoratrici continuino a pranzare tra precauzioni igieniche discutibili e cibo precotto di qualità scadente -. L’insetto – la cui specie resta ignota, ma che a un occhio poco esperto potrebbe sembrare una blatta – è solo l’ultima goccia che alimenta una situazione sempre più insostenibile“.

Non è la prima volta che la mensa finisce nell’occhio del ciclone. Già ad aprile la scoperta di trappole per topi aveva suscitato allarme, “poi prontamente sminuito dalla direzione con la definizione di ‘dispositivi per il monitoraggio degli infestanti’. Ma l’ironia – e le definizioni creative – non bastano più a mascherare un problema che va ben oltre un insetto nel piatto“.

Un problema di tutti.

“Questa condizione deve cessare“, avverte il sindacato, che sottolinea come “la mensa non sia solo un servizio per i dipendenti, ma un simbolo dello stato di salute dell’intero sistema sanitario pubblico. Mentre i cittadini aspettano visite e interventi, dietro le quinte gli operatori si confrontano con tagli alle risorse che portano anche a questo degrado“, denuncia la Fp Cgil.

Il timore è che la situazione diventi un nuovo “tormentone” dopo quello del Sio, il sistema informatico ospedaliero finito più volte nel mirino per malfunzionamenti e ritardi. La mensa principale, chiusa lo scorso ottobre per un’infestazione, avrebbe dovuto tornare operativa dopo pochi mesi: “Invece, dieci mesi dopo, il personale continua a mangiare in locali adattati in fretta e furia, un’ex chiesetta trasformata in refettorio”.

Segnalazioni alle autorità.

Il sindacato fa sapere di aver già trasmesso tutta la documentazione – comprese foto e testimonianze – all’Aoui, al servizio di igiene degli alimenti dell’Ulss 9 e al Nas di Padova: “Ora si attendono controlli e risposte concrete”.

“Non chiediamo miracoli – conclude la Fp Cgil – ma un luogo di ristoro sicuro, dignitoso e all’altezza di un’azienda ospedaliera che dovrebbe tutelare la salute, non metterla a rischio”.