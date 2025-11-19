Aggressioni al Cup: “Insulti e parolacce all’ordine del giorno”

Verona, allarme sicurezza per 300 lavoratori del Cup: “Tagli degli orari sono causa di aggressioni”.

Aggressioni verbali e fisiche ai lavoratori al Cup e al Contact Center delle strutture sanitarie Ulss 9 Scaligera e Aoui: “Colpa dei tagli”. La riduzione delle ore contrattuali imposta ai lavoratori in appalto, cumulatasi nel corso dell’anno, sta provocando un aumento esponenziale degli episodi di aggressività da parte degli utenti.

Secondo il comunicato diffuso in data 18 novembre 2025 da Filcams Cgil Verona e Fisascat Cisl Verona, l’imposizione di un secondo taglio orario del 14% a novembre, che si aggiunge a un precedente taglio del 10% già scattato a marzo, ha esasperato il rapporto con l’utenza.

“Clima insostenibile e rischio incolumità”.

“La riduzione degli orari di apertura e il conseguente allungamento delle attese per prenotazioni, ritiri e risposte hanno creato un clima insostenibile, dove insulti e parolacce sono ormai quotidiani“, incalzano nella nota.

La tensione ha recentemente sfiorato l’aggressione fisica. Giovedì 13 novembre, si sono verificati due episodi critici: un utente ha violentemente battuto i pugni sul vetro contro un’operatrice per la chiusura dello sportello. La stessa lavoratrice ha poi riferito di essere stata seguita fino alla propria auto da un altro utente a fine turno. Episodi analoghi erano già avvenuti due mesi fa al Distretto di via Poloni e in precedenza all’ospedale di Legnago.

Sindacati contro la committenza.

Le organizzazioni sindacali hanno sollecitato il Consorzio Leonardo (attuale aggiudicatario) e le committenze Ulss 9 Scaligera e Aoui ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la dignità delle circa 300 lavoratrici e lavoratori coinvolti nell’appalto.

Nonostante un dichiarato impegno da parte di Ulss 9 a monitorare la situazione, i sindacati lamentano una “volontà di non affrontare la causa principale: i continui tagli di orario che espongono il personale di front office alla rabbia e al rancore sociale scaricati dagli utenti”.

“La situazione economica del personale è critica: la maggior parte dei dipendenti, già in regime part-time, subisce da marzo una riduzione della retribuzione, ormai insufficiente a coprire le spese quotidiane”.

Cgil e Cisl denunciano che il “nuovo appalto, le cui procedure di gara sono già avviate, non solo confermerebbe gli attuali tagli, ma ne prevederebbe di ulteriori, prospettando un servizio insostenibile e un futuro lavorativo disastroso“.

Le OoSs attendono un riscontro sulla richiesta di un confronto sul nuovo appalto e si dichiarano pronte a intraprendere “qualunque iniziativa necessaria qualora le nostre richieste e sollecitazioni continuino a non trovare risposte”.