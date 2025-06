Si solleva una zolla di uno dei cedri di piazza Bra: subito è scattato il transennamento dell’area da parte dei tecnici di Amia.

Allarme in piazza Bra per il sollevamento di una zolla di uno dei cedri dei giardini: subito è scattato il transennamento dell’area da parte dei tecnici di Amia.

La zolla radicale di uno dei cedri di piazza Bra, che si trovano nei giardinetti proprio di fronte al Liston – come riferisce l’assessore Federico Benini – presenta infatti un possibile sollevamento che sembra aver creato un nuovo rigonfiamento sul fondo del terreno. L’anomalia è stata rilevata da un operatore di Amia in servizio in piazza Bra che ha inoltrato la segnalazione al settore Verde verticale dell’azienda che ha subito eseguito un sopralluogo.

Gli esperti arboricoltori di Amia hanno sostanzialmente accertato la situazione di potenziale rischio. Per sicurezza, la zona attorno al cedro (pianta numero 2202) è stata dunque transennata e così rimarrà almeno fino a domenica. Lunedì sarà eseguita una perizia con le relative prove di trazione per accertare la stabilità dell’albero. In base agli esiti che i nuovi esami evidenzieranno, si stabilirà se e come intervenire.

Lunedì nuovi controlli.

“L’auspicio è che si tratti di un falso allarme e che gli esiti che lunedì saranno effettuati diano esito negativo. Il sollevamento della zolla radicale è però un segnale di potenziale pericolo che non può e non deve essere sottovalutato, anche in considerazione della posizione centralissima in cui si trova la pianta”, riassume il responsabile del Verde verticale di Amia, Francesco Donini.

Il cedro in questione, tra l’altro, è quello a cui nel novembre di due anni fa si era staccato improvvisamente un grosso ramo. A fronte dell’accaduto, la pianta era stata sottoposta a prove di trazione e la perizia aveva rilevato il sostanziale stato di buona salute del cedro, specificando che non sarebbero stati necessari ulteriori interventi di potatura e legatura oltre a quelli che erano già stati effettuati. Questo il quadro fino alle nuove segnalazioni ed evidenze di questa mattina.

Il lavoro di monitoraggio e cura del patrimonio arboreo cittadino, composto da oltre 60mila piante, da parte di Amia è continuo e costante. Ad oggi, ad esempio, è stato controllato quasi il 60per cento dei parchi scolastici.