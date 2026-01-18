Olimpiadi e Paralimpiadi a Verona, ci siamo: Sara Simeoni ha acceso il bracere in piazza Bra.

Il giorno è arrivato: alle 20 in punto di oggi, domenica 18 gennaio, Sara Simeoni, oro dell’alto a Mosca 1980, ultima tedofora, ha acceso con la fiamma dei Giochi invernali il bracere olimpico in piazza Bra a Verona. Un gesto simbolico che di fatto apre in città i giorni dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Prima di arrivare al bracere in una piazza Bra gremita la Fiamma olimpica, proveniente dal lago di Garda e dalla Valpolicella, ha attraversato l’intera città tra ali di gente, portata da tedofori d’eccezione, come Elia Viviani ed Elena Cecchini, coppia nella vita che si sono scambiati la Fiaccola nel cortile di Giulietta, e poi Paola Pezzo, Cecilia Gasdia, Roberto Di Donna, Aziz Abu Sarah e Maoz Inon. Fino agli ultimi tre campionissimi: Fulvio Bubu Valbusa, Federica Pellegrini e Sara Simeoni, che accompagnata proprio da Bubu Valbusa ha acceso il bracere delle Olimpiadi nel cuore di Verona, in piazza Bra.

Ora tocca davvero ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento, per Verona, è invece in Arena con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, il 22 febbraio, e poi con quella di apertura delle Paralimpiadi, in programma il prossimo 6 marzo: due eventi che porteranno, ancora una volta, Verona alla ribalta mondiale.