Rivoluzione Ztl e sosta, cosa cambia dal 28 ottobre: tutte le novità. Nuova area pedonale in centro

Verona, dal 28 ottobre scatta la rivoluzione della Ztl: come cambiano gli accessi e la sosta. Via all’area pedonale urbana.

Come annunciato, da lunedì 28 ottobre entrano in vigore le novità introdotte dall’amministrazione di Verona con l’aggiornamento del Piano della Sosta, un programma di riordino che prevede una serie di provvedimenti che razionalizzano gli accessi alla Ztl e prevedono la pedonalizzazione di alcune vie e piazze cittadine.

I cittadini possono informarsi attraverso il sito del Comune e i canali social, che verranno costantemente aggiornati per accompagnare i veronesi nella prima fase di avvio delle nuove disposizioni che riguardano: il riordino degli ingressi in Ztl , l’istituzione dell’Apu (area pedonale urbana) di alcune vie e piazze cittadine e tutte le nuove opportunità di sosta gratuita per i residenti.

Nuova Ztl di Verona: ecco cosa cambia.

✅ Sei residente in Ztl? 🚙 Nessun cambiamento, puoi continuare a circolare come sempre!

✅ Sei in possesso di un pass Scuola in Ztl? 🚙 Puoi continuare a farlo senza variazioni!

✅ Hai un pass per persone con disabilità? 🚙 Continua a utilizzarlo come al solito, nessuna modifica!

✅ Hai un pass Ztl come attività lavorativa? 🚛 Nessun cambiamento, l’accesso rimane invariato!

✅ Vivi nel Comune di Verona o in provincia? 🆗 Puoi accedere alla Ztl fino a 4 volte al mese! Puoi prenotare l’ingresso sulla piattaforma Citypass.veronamobile.it in pochi passaggi o puoi usare la app Tap&Park

✅ Ti muovi con il motorino? 🛵 Nessun cambiamento, puoi continuare a circolare come sempre!

✅ Hai un’auto elettrica? 🔌 Come di consueto, puoi accedere alla Ztl registrandoti QUI.

✅ Devi entrare in Ztl per un’emergenza? 🚨Puoi entrare documentando e comunicando i dati entro 24 ore sul portale accessi straordinari alla Ztl di Verona della Polizia locale.

✅ Devi andare in centro? 🚨Ci sono i parcheggi a pochi passi dalla Ztl

I parcheggi.

Park Arena: 870 posti auto – Parcheggio Centro: 439 posti auto (tariffa 1 euro l’ora, tariffa giornaliera 10 euro per 24 ore dopo 10 ore di sosta) – Parcheggio Polo Zanotto: da lunedì a sabato 13.00/7.30 (uscita entro le 7.30), domenica e festivi h24 (tariffa 1 ora di sosta o frazione 2€, 2 ore di sosta o frazione 4€, 3 ore di sosta o frazione 6€, 4 ore di sosta o frazione 9€, 5 ore di sosta o frazione 12€, 6 ore di sosta o frazione 15€, 24 ore di sosta o frazione 15€) – Parcheggio Arsenale, aperto h24. Tariffe orarie (ora o frazione)1°ora: 2,30 €, ore successive: 2,50 €, tariffa max giornaliera 20,00 € – Park Tribunale: 340 posti auto – Parcheggio Isolo: 185 posti auto

✅ NOTA BENE

Nei parcheggi Saba, grazie alla convenzione con il Comune, si può parcheggiare a prezzi agevolati grazie al “Lunch Pass” e al Dinner Pass. Il Lunch Pass è utilizzabile dalle ore 12 alle 15 e consente di fruire di tre ore di sosta al prezzo complessivo di € 5,00. Il Dinner Pass è utilizzabile dalle ore 19.00 all’1.00 e consente di fruire di 6 ore di sosta al prezzo di € 5,00

Le novità per i residenti.

🏘️Abiti o hai il domicilio in ZTL – 🟥Zona Rossa 🟥e hai il pass 🔑?

🏘️Abiti o hai il domicilio in 🟩 Zona Verde🟩 e hai il pass 🔑?

🆓 Puoi parcheggiare anche negli stalli, prima riservati alla sosta temporanea, senza distinzione di colore e di tempo. Come da mappe allegate, rimanendo nella tua zona. Vedi le strade segnate in blu 🎉

✅ CAREGIVER ✅ Ti prendi cura di una persona che vive in ZTL ?

📄Il medico di base certifica l’esigenza di assistenza e puoi chiedere il pass ZTL per una sola auto.

Il pass Ztl.

✔️vale un anno e va rinnovato (10 euro il costo, per il primo anno, 6 per il rinnovo)

✔️la certificazione del medico di famiglia è generica e deve attestare la necessità di assistenza

✔️è ⁠valido per una sola targa

✔️consente il transito e la sosta, a pagamento, sugli stalli blu.

Il pass Ztl si chiede e si rinnova allo sportello Amt3 permessi ed abbonamenti in piazzale del Cimitero, 3 (Vr), con accesso libero o su prenotazione on line.

NOVITA’ PER IL PARCHEGGIO dei residenti e abitanti dei comparti di sosta della Zona Verde, cioè i comparti di Ztl, San Zeno, Veronetta, Cittadella e Borgo Trento, titolari del relativo permesso di sosta, possono sostare senza alcun limite orario negli stalli blu, gratuitamente, esclusivamente nel comparto di appartenenza, anche sulle strade identificate in blu nelle planimetrie allegate.

Le vie in Zona Ztl dove i residenti possono parcheggiare liberamente: Lungadige Rubele (da Ponte Navi a Ponte Nuovo), Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Via Pallone, Piazza Maestri del Commercio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour, Via Armando Diaz.

Le vie in Zona San Zeno dove i residenti possono parcheggiare liberamente: Corso Porta Nuova (lato civici numeri pari), Piazza Renato Simoni, Via Della Valverde, Stradone Porta Palio (tratto L.go Don Chiot – v.lo Valle), Via Carmelitani Scalzi, Largo Carlo Caldera, Piazza Pradaval, Via Marconi (lato civici numeri dispari), Largo Don Chiot, Piazzetta Portichetti, Piazza degli Arditi, Vicolo Volto S. Luca.

Le vie in Zona Veronetta dove i residenti possono parcheggiare liberamente: Interrato Acqua Morta, Via XX Settembre, Via dell’Artigliere, Lungadige Nicola Pasetto (lato Adige).

Le vie in Zona verde – Cittadella dove i residenti possono parcheggiare liberamente: Via Adigetto (lato numeri dispari), Via Cesare Battisti (lato numeri dispari), Corso Porta Nuova (lato numeri dispari), Piazzetta Alcide De Gasperi.

Nuova area pedonale urbana.

Viene istituita un’area pedonale urbana all’interno della Ztl costituita da piazza Erbe, via Pellicciai, via Cairoli, Corso Santa Anastasia, Corso Porta Borsari, Corte Sgarzerie. L’accesso è consentito ai soli veicoli autorizzati