Occupano la casa in pieno centro a Verona di una donna ricoverata in ospedale: denunciati in quattro

Verona, occupazione abusiva in pieno centro: quattro persone sono state identificate e denunciate.

Occupazione abusiva in pieno centro a Verona, all’interno della Ztl: quattro cittadini stranieri, irregolari e già noti alle forze dell’ordine, avrebbero preso possesso dell’appartamento di una donna che in quei giorni si trovava ricoverata in un centro di riabilitazione. L’allarme è scattato quando una residente di via Frattini ha sentito rumori sospetti nella notte tra sabato 8 e domenica 9 e ha avvisato la polizia.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno scoperto che gli occupanti non solo si erano insediati nell’appartamento al primo piano, quello della donna ricoverata, ma avevano anche tentato di forzare la porta blindata di un’altra abitazione all’ultimo piano, in quel momento disabitata, senza però riuscirci. Gli occupanti, già noti alle forze dell’ordine e richiedenti asilo, sono stati denunciati.