Viabilità a Verona: partito il Maxicantiere a Veronetta, com’è la situazione traffico.

Sono iniziati questa mattina i lavori del Maxicantiere Veronetta in via XX Settembre, che resterà chiusa al traffico per almeno un anno e mezzo. Il cantiere, che interessa una delle principali arterie viabilistiche della città, ha comportato l’attivazione di deviazioni per il traffico privato e per il trasporto pubblico.

La situazione traffico.

Nelle prime ore della giornata si sono registrati rallentamenti e code in alcune strade limitrofe, in particolare su via Torbido, Interrato dell’Acqua Morta, lungadige e via Del Pontiere. Dopo l’ora di punta, la circolazione è tornata più fluida, ma ulteriori verifiche sulla tenuta del nuovo piano viabilistico si avranno nel pomeriggio, con l’uscita degli studenti dagli istituti scolastici del centro e il traffico serale.

Il maxi cantiere della filovia di Veronetta interesserà un tratto di via San Paolo e l’adiacente tratto di via XX Settembre per i primi 15 giorni dei diversi interventi che si concluderanno nel 2026, e cambia la viabilità. Si tratterà di interventi sostanziali, con un completo rinnovo di marciapiedi, strade, fognature e sottoservizi: lavoreranno in contemporanea V-reti, Acque Veronesi e Amt3.

La modifica della viabilità di via XX Settembre e delle vie limitrofe scatterà dalle 5.00 del mattino, assieme alle modifiche dei tracciati del trasporto pubblico locale (Tpl).

Le vie interessate alle modifiche della viabilità.

In particolare, le vie interessate alle modifiche della viabilità automobilistica per il cantiere della filovia di Veronetta saranno:

Via San Paolo chiusa al traffico nel tratto tra l’incrocio tra via Scrimiari e via San Vitale;

nel tratto tra l’incrocio tra via Scrimiari e via San Vitale; Via Scrimiari rimane accessibile da via San Paolo arrivando da Lungadige Porta Vittoria

da via San Paolo arrivando da Lungadige Porta Vittoria Via XX Settembre chiusa al traffico dall’incrocio tra via San Vitale per un tratto di 200 metri. E’ istituito il divieto di accesso ai vicoli laterali via Antonio Maffi e vicolo Vetri, tranne che per i residenti;

dall’incrocio tra via San Vitale per un tratto di 200 metri. E’ istituito il divieto di accesso ai vicoli laterali via Antonio Maffi e vicolo Vetri, tranne che per i residenti; Via San Vitale diventa a doppio senso dall’intersezione con via Gaetano Trezza a via XX Settembre. Sarà vietata la sosta su ambi i lati;

dall’intersezione con via Gaetano Trezza a via XX Settembre. Sarà vietata la sosta su ambi i lati; Via Trezza rimane a senso unico, ma invertito , da via San Vitale a via San Nazaro;

, da via San Vitale a via San Nazaro; Via Cantarane diventa a doppio senso da via Santa Marta all’ingresso dell’Università degli Studi di Verona al civico 24. In quel tratto, lato Università, sono stati eliminati gli stalli per fare spazio alla doppia corsia di marcia; perciò, i restanti stalli sono gialli cioè riservati esclusivamente ai residenti.

Garantito l’accesso pedonale.

In tutte le aree del cantiere di via XX Settembre sarà sempre garantito l’accesso pedonale, mentre per i possessori di passi carrabili, attività commerciali e residenti in Veronetta che si trovano nel perimetro dei duecento metri di cantiere, rimangono attive le soluzioni di pass riservati presso i parcheggi Centro e Polo Zanotto. Per i tutti possessori di pass Veronetta sono riservati posti auto anche in piazzale Cimitero (dalle ore 17 alle ore 9) e nell’area di via Bassetti. E’ utilizzabile con i pass Veronetta anche il parcheggio di piazzale Maestri del Commercio.

I cambi di viabilità comporteranno anche delle variazioni per il Tpl, con la definizione di nuove corsie preferenziali già tracciate durante le vacanze di carnevale e la deviazione degli itinerari da via XX Settembre su via Torbido e viale Stazione Porta Vescovo. Si ricorda che, per agevolare la mobilità, le linee provenienti dalla provincia potranno essere utilizzate per muoversi all’interno del perimetro cittadino con il biglietto a tariffa urbana.

Trasporto pubblico, tutte le modifiche.

Fermate sospese per tutte le linee. Porta Vescovo (all’interno delle mura) e tutte le fermate di via XX Settembre – Stradone San Fermo e Stradone Maffei;

Nuove fermate in direzione Piazza Bra – Stazione Porta Nuova – Stadio. Via barana fronte civ. 4 (Porta Vescovo) – via Torbido (fermata all’altezza di Viale Università/ Polo Zanotto) – Ponte Aleardi / via Macello – via Pallone.

Nuove fermate in direzione S. Michele/Marzana/Montorio: Via Pallone – ponte Aleardi / via Macello- via Torbido – viale della Stazione (Porta Vescovo) – via Barana (Porta Vescovo).