Appartamento in fiamme, paura nella notte: evacuato un condominio

Incendio nella notte in un appartamento di via San Marco a Verona: evacuato il condominio, per fortuna nessun ferito.

Paura nella notte tra venerdì e sabato in via San Marco a Verona a causa dell’incendio di un appartamento: intorno alle 4.30 i vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati per contrastare le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un appartamento in via San Marco.

Tre le squadre inviate: mentre gli inquilini sono stati soccorsi ed evacuati, altre unità hanno ed estinto l’incendio, sviluppatosi in un’abitazione del secondo piano. Al momento dell’evento all’interno dell’appartamento non c’era fortunatamente nessuno. I restanti condomini sono stati valutati dal personale sanitario e non si sono registrati feriti. L’abitazione teatro dell’incendio risulta attualmente non utilizzabile, mentre gli altri appartamenti non hanno subìto danni e sono rimasti fruibili.