Galleria dell’ex Duca d’Aosta: chiude il passaggio della Verona anni ‘80

Addio alla Galleria dell’Ex Duca d’Aosta: chiude il passaggio della Verona nni ‘80

Verona dice addio a un pezzo della sua storia: la galleria dell’ex negozio di abbigliamento Duca d’Aosta, che collegava via Mazzini a piazzetta Scala, chiude definitivamente al passaggio pedonale. Un piccolo passaggio, certo, ma carico di ricordi per i veronesi che negli anni ’80 sognavano davanti alle sue vetrine.

Chi c’era lo sa: il Duca d’Aosta era il tempio della moda cittadina. Se volevi essere qualcuno tra i “butei” che popolavano Piazza Vittorio Veneto, il Motta e il Bauli, dovevi avere almeno un capo targato Duca. Il must assoluto? Il loden verde scuro, che piaceva una “cifra” e non faceva sembrare un “frescobaldo” o un “tamarro”. Per le “squinzie”, invece, il tailleur con le spalline imbottite era un rito di passaggio: più erano spesse, più ci si sentiva forti, adulte, vere donne in carriera.

Oggi, però, la galleria che per anni ha fatto da cornice a questi ricordi chiude i battenti. La proprietà ha deciso di interrompere il passaggio pubblico, mettendo la parola fine a un’abitudine per i veronesi. Oggi, però, tutto questo appartiene ai ricordi. Il Comune, dopo aver valutato a lungo la possibilità di mantenere aperto il passaggio, ha infine accettato l’offerta di 390 mila euro da parte della proprietà. Questi fondi saranno destinati a opere pubbliche per la città.