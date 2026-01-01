I primi bambini nati in questo 2026 negli ospedali di Verona e della provincia.

Un 2026 che si apre come sempre nel segno della speranza, rappresentata dai bambini che sono nati negli ospedali di Verona e provincia. E in questo inizio di anno nuova la prima a venire alla luce, tra Verona e provincia, è stata la piccola Carolina, nata 20 minuti dopo la mezzanotte all’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Un regalo meraviglioso se lo sono fatti anche mamma Giulia e papà Antonio: alle 2.16 del 1° gennaio è nato infatti Noah, il loro bimbo, primo nato negli ospedali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. Noah sta bene e pesa 2,8 kg.



Ha aspettato invece la luce del sole la piccola Nicole, seconda nata negli ospedali Ulss 9: mamma Barbara l’ha partorita alle ore 9.02 al Fracastoro di San Bonifacio. La piccola pesa 3,230 kg. Non ha invece atteso la mezzanotte il piccolo Michele, ultimo nato a San Bonifacio: erano infatti le 23.49 quando mamma Anita lo ha partorito. Michele pesa 2,630 kg. Notte tranquilla al Magalini di Villafranca. L’ultimo parto è stato ieri alle 15.27, quando è arrivato il fiocco rosa per Adhara, 2,268 kg. Tutti i bimbi stanno bene e si godono le prime coccole di mamma e papà.

Oltre 2.400 i bambini nati nel 2025 negli ospedali dell’Ulss 9.

Il 2025 ha visto oltre 2.400 bambini nati nei tre reparti di Ostetricia degli ospedali dell’Ulss 9: 1.118 (536 femmine e 582 maschi) al Fracastoro di San Bonifacio; 719 bambini (372 femmine e 340 maschi) sono invece nati al Mater Salutis di Legnago; al Magalini di Villafranca i lieti eventi sono stati 574 (267 le femmine, 307 i maschi).

Noah, primo nato a Legnago Nicole con mamma e papà





