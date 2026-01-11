Piano asfaltature a Verona, la giunta approva due progetti di intervento per 1,1 milioni di euro: tutte le vie interessate.

La giunta comunale di Verona ha approvato due distinti progetti di intervento che, nel loro insieme, porteranno nel 2026 a un ampio piano di lavori su strade e infrastrutture viarie cittadine, con un investimento complessivo pari a 1,1 milioni di euro.

Il primo intervento riguarda la manutenzione e il rifacimento di strade e marciapiedi, per un importo di 800 mila euro, finanziato con avanzo di amministrazione. I lavori prevedono operazioni di fresatura, risanamento del manto stradale e nuove asfaltature, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la qualità delle principali arterie cittadine.

“Tengo a precisare che questa amministrazione – ha precisato l’assessore alle Strade, Federico Benini – ha destinato alla manutenzione stradale uno investimento assai importante, il più significativo dal 2009 ad oggi: stiamo parlando di un totale di 1,950mila euro distribuiti nei tre anni tra il 2023 e il 2025. L’amministrazione comunale conferma così l’impegno per una manutenzione diffusa e programmata delle infrastrutture viarie, con l’obiettivo di aumentare sicurezza, funzionalità e resilienza della rete stradale cittadina”.

Il secondo progetto.

Il secondo progetto, pari a 300 mila euro, è dedicato al potenziamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche. Si tratta di opere mirate alla realizzazione di nuove tubazioni e sistemi di raccolta delle acque piovane, necessari per ridurre i disagi legati agli eventi meteorologici intensi e prevenire allagamenti, con successivo ripristino del manto stradale.

Nel complesso, gli interventi interesseranno numerose zone della città dalla tarda primavera del 2026, secondo una programmazione che tiene conto delle priorità emerse sul territorio e delle criticità più segnalate.

Elenco complessivo delle vie interessate dai lavori.

Interventi di asfaltatura e manutenzione stradale:

Piazzale Porta Nuova (area antistante la stazione) e via Faccio

Via Lugagnano

Via Gardesane

Strada Bresciana – via Stanga

Via San Marco

Via Mantovana

Stradone Santa Lucia

Via Palazzina

Via San Giovanni Lupatoto

Via Vigasio

Via Torbido

Viale Venezia

Via Unità d’Italia

Via Da Legnago – Via Montorio

Via Valpantena

Bretelle T4–T9 della tangenziale sud

Interventi di potenziamento delle reti di acque meteoriche (con ripristino stradale):

zona Biondella, in Via Biondella, Via Biadego, Via Dionisi, Via Targa e via Torelli

zona Porta Vescovo, in Via Torbido, in Viale Stazione Porta Vescovo

zona Stadio, Via Vanvitelli, Via Traversa Spianà e Via Corte Salvi

Gli interventi saranno eseguiti nel corso del 2026 e potranno essere estesi, in fase esecutiva, anche ad ulteriori tratti stradali qualora si rendessero disponibili nuove risorse, secondo quanto previsto dai progetti approvati.