Arena di Verona: aperte le prevendite per il Festival lirico 2026 con tariffe speciali per famiglie e under 30.

Il cartellone del Festival lirico all’Arena di Verona è pronto a conquistare il pubblico con cinquanta appuntamenti dal vivo distribuiti in tre mesi di spettacolo, dal 12 giugno al 12 settembre. Le prevendite sono già aperte per l’edizione numero 103 del festival.

Il cartellone.

Ad aprire la stagione sarà una nuova regia de La Traviata, capolavoro verdiano che segnerà l’inizio con una doppia serata inaugurale il 12 e 13 giugno.

L’Aida sarà protagonista in due versioni: quella ideata da Stefano Poda, e quella storica firmata Franco Zeffirelli. Non mancheranno le emozioni di Nabucco, in scena per dieci serate, né la delicatezza di La Bohème, che tornerà nella versione presentata nel 2024.

Spazio anche alle celebrazioni: Turandot, nell’intramontabile allestimento di Zeffirelli con i costumi della premio Oscar Emi Wada, renderà omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini.

Serate speciali.

Oltre alle opere, il cartellone include tre eventi unici: il 21 luglio tornerà la magia di Roberto Bolle and Friends, mentre il 13 agosto l’arena si trasformerà in un tempio della musica corale con l’esecuzione dei Carmina Burana. Il 19 agosto sarà la volta di Viva Vivaldi, un viaggio multisensoriale tra le Quattro Stagioni, arricchito da proiezioni immersive curate da Balich Wonder Studio.

Accessibilità e pubblico giovane al centro del progetto.

Quest’anno, l’Arena rafforza l’impegno per un festival più inclusivo e accessibile. Nasce l’area Family, con biglietti simbolici da 2,50 euro per i bambini e tariffe agevolate per gli adulti accompagnatori. Il settore sarà attrezzato per accogliere le famiglie nel modo più confortevole possibile.

E per attrarre le nuove generazioni, viene introdotta la tariffa U30: biglietti di platea a soli 30 euro per i giovani sotto i 30 anni, grazie alla partnership con Unicredit e al progetto “U Are Invited”, pensato per avvicinare i giovani all’opera lirica e offrire loro un’occasione di crescita culturale.

Dove acquistare.

I biglietti sono disponibili online sul sito, attraverso i canali ufficiali della Fondazione Arena e su Vivaticket, nuovo gestore della biglietteria.