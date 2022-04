Verona al voto, Meloni: “Centrodestra compatto? Non ho ancora notizie”

Giorgia Meloni a Verona incontra Zaia e Sboarina.

“Sarebbe curioso se in tutto il Veneto l’unica città al voto in cui il centrodestra non è compatto fosse proprio Verona. Quindi io confido che si riesca ad essere compatti anche qui”. Parole e musica di Giorgia Meloni, a Verona perché in questi giorni un giro al Vinitaly bisogna pur farlo e per un incontro elettorale a sostegno della candidatura del sindaco uscente Federico Sboarina, presente anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Inutile dire che la leader di Fratelli d’Italia si riferisce alla posizione di Forza Italia, al momento ancora a metà del guado, indecisa se stare con Sboarina, come vorrebbero da Roma e come vorrebbe anche il coordinatore regionale Michele Zuin, o con l’ex sindaco Flavio Tosi, come invece sembrerebbe preferire il coordinatore provinciale Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova: “Non ho ancora notizie – ha detto Meloni, interpellata sui tentennamenti di Forza Italia – ma sono ottimista”.