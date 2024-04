Affi-Peschiera, sulla regionale stop ai camion per tutta l’estate

Stop ai camion sulla regionale 450 tra Affi e Peschiera per tutta l’estate: chi potrà transitare e quando.

Da metà giugno a metà settembre la strada regionale 450 sarà chiusa al traffico dei mezzi pesanti. E’ questo l’esito dell’accordo raggiunto dal sindaco di Peschiera Orietta Gaiulli e da quello di Affi Marco Giacomo Sega, dopo anni di trattative mediate dalla Prefettura di Verona.

Lo scorso anno, ad agosto, si era arrivati a un primo stop sperimentale della durata di un mese. Una prova che aveva lasciato tutti soddisfatti. Ieri, alla presenza del Prefetto Demetrio Martino e con l’accordo di tutti i partecipanti al tavolo della trattativa, si è deciso di rendere questa nuova viabilità strutturale per tutta l’estate 2024. Sarà resa effettiva con un decreto di Veneto Strade.

Come lo scorso anno il divieto di circolazione riguarderà solo i mezzi superiori alle 7.5 tonnellate. La fascia oraria sarà dalle 7 alle 19. I numeri che erano emersi lo scorso anno dopo uno studio dei flussi parlavano del transito giornaliero di circa 2.500 mezzi pesanti in entrata e in uscita da Affi e Peschiera. Saranno esclusi dal divieto di circolazione i mezzi diretti agli insediamenti produttivi nella provincia di Verona. Per loro, come viabilità alternativa non a pedaggio, viene indicata la Strada Statale 12 del Brennero.