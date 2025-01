Se vuoi cambiare lavoro “Sei nel posto giusto”: al via l’open day con le aziende locali.

Chi vuole cambiare lavoro può iscriversi al primo open day del progetto “Sei nel posto giusto”: l’evento del 25 gennaio al palazzetto dello sport di Nogara, in via San Francesco 4, dalle 8.30 alle 12.30. Si tratta di un’opportunità per chi è in cerca di un nuovo lavoro o vuole scoprire sbocchi professionali nella pianura veronese.

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 22 gennaio alle ore 12, con la possibilità di incontrare le aziende del territorio e candidarsi per le posizioni lavorative disponibili.

Cosa offrirà l’Open Day. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le aziende della zona, presentarsi e lasciare il proprio curriculum. Inoltre, potranno partecipare a colloqui brevi, della durata di 20 minuti, con le aziende. L’Open Day è rivolto a tutti, dai giovani ai professionisti che desiderano ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Come iscriversi. Per partecipare, è necessario farlo sul sito nella sezione “Incontra le imprese”. Ogni candidato può incontrare fino a 4 aziende, scegliendo con quali dialogare e prenotando un colloquio con ciascuna. Le iscrizioni sono possibili fino a esaurimento posti.

Le aziende che partecipano all’Open Day.

Ball Beverage Packaging Italia.

Packaging Italia. Coca-Cola Hbc Italia Srl.

Hbc Italia Srl. Eco Green Srl.

Srl. Eurocoil Spa.

Spa. Gruppo Tosano .

. Hinowa .

. Forigo Roter Italia.

Italia. Randstad .

. SicurPlanet .

. Sammartino Arti Grafiche .

. Silca .

. Studio Tognetti .

. Tech .PA Spa.

.PA Spa. Veka .

. Vuormar.

I comuni coinvolti sono Nogara, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Trevenzuolo, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà.