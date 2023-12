Cambio ai vertici dell’ospedale di Negrar: Claudio Cracco nuovo ad

Claudio Cracco è il nuovo amministratore delegato dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Cambio ai vertici dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar: il passaggio di testimone tra l’amministratore delegato uscente Mario Piccinini e Claudio Cracco, che assumerà l’incarico dal 1° gennaio 2024, è stato deciso in questi giorni dal Consiglio di amministrazione. Fabrizio Nicolis è stato confermato direttore sanitario.

Cinquantasette anni, due lauree – in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari e in Scienze Economiche – e un master in management sanitario 4.0, Cracco è direttore amministrativo della Cittadella della Carità dal 2016. Dal 2023 è vice presidente della Fondazione Poliambulanza di Brescia ed è componente del Consiglio di amministrazione dell’Associazione “Don Calabria Missioni” e del “Centro Solidarietà San Giovanni Calabria”.

Staffetta interna.

La nuova nomina è quindi una staffetta tutta interna alla Cittadella della Carità – che comprende anche strutture socio-sanitarie e vanta 2.300 collaboratori, di cui 400 medici – nel solco della continuità. Mario Piccinini proseguirà la sua collaborazione nel ruolo di direttore generale per la ricerca dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria e avrà la delega per i rapporti con l’Università. Si rafforzerà dunque ulteriormente la collaborazione in essere con l’Ateneo veronese: tra i vari progetti, porterà all’apertura nella Cittadella della Carità di Negrar di un innovativo corso di laurea in Farmacia.