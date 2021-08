Le previsioni di Meteo4 Verona.

Buonasera a tutti gli amici di Meteo4 Verona, eccoci con le previsioni per i prossimi giorni.

Situazione.

Tempo caldo ma gradevole per la presenza di deboli correnti orientali mitiganti.

Previsioni.

Per sabato tempo discreto o buono del tutto per l’arrivo di un’area di alta pressione africana, va subito detto però che non sarà potente ne duratura come quella avutasi nello scorso fine settimana, quindi farà caldo sì, ma non come lo scorso week end. Temperature minime sui 20° o poco sopra, massime sui 33 o 34°, brevi ed isolati temporali solo sulle zone montane.

Per domenica poco cambia con tempo bello e caldo, minime sopra i 20°, massime che forse potrebbero ancora alzarsi di 1° rispetto al giorno precedente, i soliti temporali isolati e di scarsa importanza ci potrebbero essere sui monti.

Tendenza.

Con la settimana entrante si attenuerà anche il caldo, infatti si formerà un’area di alta pressione sul Regno Unito, la quale farà scorrere aria più fresca da nord est fin sulle nostre regioni, per cui il tempo sarà discreto o al più variabile per lunedì, le massime saranno in discesa di alcuni gradi dal giorno prima, si prevedono infatti sui 30° circa, quindi nella media. Le precipitazioni saranno più probabili sulle zone montane e a nord est, meno probabili e localizzate sulle altre zone della nostra regione ma con i prossimi aggiornamenti dei modelli potremo essere più precisi.

Sarà possibile anche del vento di bora che veicolerà appunto la corrente più mite da noi. Per martedì si attende sempre una giornata discreta con magari qualche nube modesta di passaggio, minime in leggera diminuzione e massime sempre attorno ai 30°, non farà caldo, ma piuttosto un tempo gradevole, non si esclude ancora un po’ di vento da est. Scarse precipitazioni in montagna e sul Veneto più orientale. Se le previsioni saranno confermate, per mercoledì ci si attende un tempo incerto con ulteriore calo nelle massime che dovrebbero segnare valori al di sotto dei 30°. Da segnalare infine, la continuazione di questa fase siccitosa soprattutto nelle basse pianure che, ad oggi, non se mbra trovare nel medio termine una via d’uscita.

Grazie per la lettura, auguro a tutti una buona prossima settimana.