Le previsioni meteo a Verona e in Veneto di venerdì 21 febbraio

Per la giornata di venerdì 21 febbraio 2025, le previsioni meteo per Verona e in Veneto indicano condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni meteo a Verona

La giornata sarà caratterizzata da banchi di nebbia mattutini in graduale dissolvimento, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso con sprazzi di sole. Le temperature oscilleranno tra una minima di 0°C e una massima di 11°C. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 5 km/h. La visibilità sarà generalmente buona, sebbene possa risultare ridotta nelle prime ore del mattino a causa della nebbia.

