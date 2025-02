Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sull’Europa centro orientale comanda per il momento aria fredda per il periodo. Tale aria di natura artico-continentale è alle porte dell’Italia ma anche in questo caso come per tutti gli ultimi inverni, non riuscirà a invadere le nostre regioni, anzi al contrario, avremo un’altra rimonta di aria mite per il periodo, associata ad un’alta pressione sub tropicale con componente africana.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato giornata nuvolosa a tratti molto nuvolosa ma senza o con bassissime possibilità di precipitazioni. Aumento delle temperature in particolare nei valori minimi, dove si escludono nuove gelate, massime del giorno in discesa proprio a causa della nuvolosità, venti deboli che girano da oriente verso occidente.

Domenica non sarà molto fredda, con cielo variabile ma con tendenza a netto miglioramento. Ulteriore aumento delle temperature che iniziano una salita in particolare per le massime del giorno. Venti deboli o assenti e ben poco altro da segnalare.

Tendenza.

L’aumento della pressione porterà a una stabilizzazione del tempo con cielo prevalentemente sereno e aumenti termici che possono portare le temperature su valori ben oltre le medie del periodo. Dal fine settimana possibile peggioramento di tipo atlantico con ritorno delle piogge, quel che resta del poco o non inverno, sfuma inesorabilmente.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)