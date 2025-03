Meteo Verona, il fine settimana inizia con la pioggia. Ma domenica migliora

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sul continente manca una struttura di alta pressione in grado di apportare tempo stabile, mentre sono attive delle depressioni che richiamano aria relativamente fresca e umida, in modo intermittente. Tale struttura porta delle precipitazioni anche nelle nostre regioni. Un trend destinato a proseguire anche nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato la prima parte della giornata dovrebbe presentarsi nuvolosa o a tratti molto nuvolosa con piogge intermittenti. Dal fine mattina tendenza a cessazione dei fenomeni che in ogni caso si ripresentano dal pomeriggio, non sono esclusi locali temporali. Venti in rinforzo da oriente e temperature senza variazioni di rilievo.

Per domenica ultime precipitazioni nel corso delle ore notturne e poi via ad un miglioramento deciso con il ritorno del sole. Cielo variabile o poco nuvoloso fino a sera associato ad aumenti termici consistenti e temperature in media o lievemente sopra la media del periodo. Venti in generale calo.

Tendenza.

Settimana che pare più tranquilla e che vede maggiori spazi ai cieli sereni o in alternativa a precipitazioni deboli. Le temperature sono previste nella media del periodo, non è escluso un calo verso metà settimana ma tutto da rivedere e che comunque interessa maggiormente la montagna.