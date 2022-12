Previsioni meteo a Verona: ancora pioggia e neve, poi arriva il gelo

Le previsioni meteo per il fine settimana a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia.

Situazione.

Una perturbazione oceanica sta portando pioggia e neve anche a quote basse sul Trentino, a quote medie invece da noi.

Previsioni.

Per sabato tempo ancora per lo più perturbato con possibili altre piogge sparse durante il giorno, anche se meno intense e presenti del giorno prima. Venti tra deboli o moderati orientali e temperature stazionarie sui 6° circa diminima, sugli 8 o 9° di massima. Per domenica si attende un’altra perturbazione che porterà altre precipitazioni che, stante l’aria più fredda nord europea da cui sarà accompagnata, vedrà un calo progressivo della quota neve fino verso fondovalle nella parte finale, invece sarà pioggia in pianura più presente nella prima parte della giornata, più deboli nel pomeriggio fino ad esaurirsi in serata. Temperature in calo appunto dalla sera.

Tendenza.

La prossima settimana sarà caratterizzata da un clima prettamente invernale. Lunedì e martedì il tempo sarà per lo più discreto, ma attenzione che non sono da escludere delle nebbie soprattutto nella bassa, in questo caso le minime saranno anche di poco sottozero, ma le massime saranno solo di alcuni gradi al di sopra, qualcosa in più invece nel caso riesca ad uscire il sole. Per mercoledì al momento sembrerebbe ci sia un passaggio di una debole perturbazione oceanica che, stante l’aria fredda che affluirà in quota nei prossimi giorni, potrebbe portare la neve anche verso la bassa collina se non addirittura in pianura, ma al momento è impossibile stabilire sia la quota neve, che la quantità di precipitazioni, sarà necessario seguire gli aggiornamenti di volta in volta.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)