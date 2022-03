Previsioni del tempo a Verona e provincia a cura di Meteo4 Verona.

Salve amici di Meteo4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia.

Situazione.

Persistenza di correnti sciroccali che interessano molto marginalmente il nostro Veneto con temperature sopra la media specialmente nei valori minimi.

Previsioni.

Per sabato il tempo dovrebbe migliorare per l’arrivo di aria più fresca da est, (bora), quindi ci si attende una flessione nei valori minimi che passeranno dai 7° circa di venerdì mattina, ai 2° di sabato mattina presto. Avremo anche una ventilazione sostenuta da levante che da noi però manterrà cieli sereni o poco nuvolosi, massime anch’esse in flessione di qualche grado da quelle del giorno prima, queste correnti solo al centro sud e sulle isole potranno portare a della nuvolosità e a qualche precipitazione. Per domenica nulla cambia con freddo al mattino presto, minime attorno agli 0° o poco al di sopra, massime sui 14° quindi solo di poco sotto la media perché il sole sarà nettamente prevalente.

Tendenza.

Per l’inizio della prossima settimana si prevedono ancora minime alquanto fresche con valori anche sugli 0°, massime invece che dovrebbero pian piano aumentare anche se gradualmente, mentre, se confermato da metà settimana aumenteranno anche le minime, mentre le massime si dovrebbero portare a ridosso dei 20°. In conclusione continua questa situazione di siccità.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel)