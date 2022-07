Meteo a Verona, weekend bollente. Ma dalla prossima settimana si cambia

Le previsioni meteo per il fine settimana a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia. Che tempo farà sabato e domenica? E la prossima settimana?

Situazione.

Un’area di alta pressione di origine africana pur indebolita sta portando tempo bello con solo alcune note di instabilità che nella giornata di ieri, venerdì, hanno essenzialmente toccato con manifestazioni purtroppo molto violente il Veneto centro orientale.

Previsioni.

Per sabato ci si attende una giornata pienamente estiva con cieli sereni o poco nuvolosi, solo sui monti potremmo avere qualche isolato rovescio o poco più, in quanto l’alta pressione riprenderà nuovo vigore portando temperature molto alte, sopra i 20° come minime, e sui 35° o anche oltre come massime. Per domenica giornata simile alla precedente con il sole estivo ad accompagnarci per tutta la giornata, anche sui monti davvero rari i temporali e caldo in ulteriore aumento con temperature molto elevate sui 22° come minime, e sui 36° o forse anche oltre come massime in pianura.

Tendenza.

Anche per la prima parte della prossima settimana il caldo sarà molto intenso con valori termici oltre i 35 o 36° in Valpadana, solo in montagna ci potrebbero essere dei brevi rovesci o temporali sparsi che difficilmente potranno interessare le zone pedemontane, anche se qualche fenomeno locale di instabilità non sembra da escludersi del tutto. Secondo gli ultimi aggiornamenti sembra che, dalla seconda parte della prossima settimana vi sia un generale calo delle temperature che si riporterebbero attorno ai 30° o poco oltre, con la possibilità di avere dei temporali sparsi anche in pianura per l’ingresso di correnti atlantiche meno calde e più instabili.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)