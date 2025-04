Il meteo a Verona: sabato bello, ma da domenica pioggia per alcuni giorni

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una cellula di alta pressione in questo momento pone i propri massimi sulle isole britanniche. Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione dinamica proveniente dall’Africa tenderà a invadere le nostre regioni ma sarà una figura transitoria, presto sostituita da discese umide atlantiche.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato giornata buona con cielo prevalentemente sereno, sebbene non siano escluse delle velature, verso sera ulteriore aumento della nuvolosità ma non sono previste precipitazioni di sorta. Le temperature sono previste stazionarie se non in lieve aumento nei valori massimi, venti in rinforzo da oriente.

Per domenica la pressione diminuisce e proprio per questo il cielo si presenta variabile o nuvoloso già dal mattino. Nel corso delle ore è previsto un deciso aumento della nuvolosità. Dal pomeriggio prime precipitazioni in estensione dalla serata su tutte le zone della provincia. Venti in rinforzo da est e temperature massime in calo.

Tendenza.

La settimana si presenta decisamente instabile e a tratti perturbata con piogge in arrivo in particolare durante la prima parte della settimana. Per lunedì si prevede una giornata compromessa con frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio, temperature sui 10° circa come minime, fresche invece le massime con valori anche sotto i 15°, venti moderati orientali. Ancora per martedì si attendono altre precipitazioni fino al pomeriggio, in seguito i fenomeni dovrebbero cessare, temperature tendenti a risalire leggermente nei valori massimi ma sempre sotto la media, venti moderati ancora di direzione da levante. Nella seconda al momento pare che vi sia più spazio ai rasserenamenti ma su questo dobbiamo risentirci. Le temperature non sono previste in calo, se non durante le giornate piovose.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)