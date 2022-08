Meteo a Verona: passata la bufera, l’estate torna a farsi sentire

Le previsioni meteo per il fine settimana di Ferragosto a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia. Che tempo farà a Ferragosto?

Situazione.

Sull’Italia sta agendo una perturbazione associata ad un vortice freddo in quota piuttosto attivo proveniente dalla Francia, quando si verificano queste situazioni il tempo diviene molto instabile e si hanno frequenti rovesci e temporali ed un generale calo termico dovuto alla discesa al suolo dell’aria fresca veicolata dai temporali stessi.

Previsioni.

Per sabato tempo in deciso miglioramento, perché il vortice si sposterà al centrosud coinvolgendo marginalmente anche le regioni nord orientali, là si avranno occasionalmente rovesci residui ma per il resto del Veneto il tempo si prevede buono o discreto, minime in calo sui 17° circa, massime invece in recupero con valori anche di poco superiori ai 30°.

Per domenica tempo ancora una volta sereno o poco nuvoloso, le minime però saranno in recupero ma ancora sotto i 20°, massime di poco sopra i 30°.

Tendenza.

Al momento non si prevedono particolari peggioramenti del tempo ad inizio settimana, con solo qualche banco di nubi di passaggio di quando in quando, le minime saranno in aumento e di poco sopra i 20°, le massime sui 31 o 32° circa, per cui l’estate si riprenderà anche se non con i picchi di caldo avuti in luglio e ad inizio agosto.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)