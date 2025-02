Anche a Verona gelate e temperature in picchiata: ma fino a quando?

Meteo Verona, gelate e temperature in picchiata per alcuni giorni. Poi torna l’anticiclone delle Azzorre.

Situazione meteo a Verona, sono giorni caratterizzati da gelate e temperature in picchiata anche nella nostra provincia. Il forte raffreddamento che sta interessando il nord e l’est Europa farà infatti sentire i suoi effetti anche da noi fino a mercoledì/giovedì, con temperature leggermente sotto la media del periodo (sotto zero durante la notte), gelate notturne e mattutine e con a tratti ventilazione debole o moderata dai quadrati orientali. Ma fino a quando durerà?

Le previsioni di meteo4verona indicano che nel fine settimana ci sarà un rialzo delle temperature per l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, soprattutto in quota e per quanto riguarda la pianura con aumento delle massime, che potrebbero attestarsi tra sabato e domenica intorno ai +15 gradi.