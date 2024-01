Meteo a Verona, weekend con l’ombrello: tanta pioggia, neve in montagna

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Cambiamento importante nel tempo per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Previsioni meteo a Verona.

In dettaglio si tratta di un peggioramento intenso per l’affondo deciso sul Mediterraneo di una saccatura nord atlantica, che porterà precipitazioni diffuse di pioggia in pianura. Nelle nostre zone in particolare avremo un sabato all’insegna del maltempo, con piogge diffuse in pianura, e nevicate in montagna a quote medie sopra i 1200 metri. I venti saranno moderati in prevalenza nord orientali, e le temperature sono previste in aumento nei valori minimi su livelli elevati anche sui 8 o 9°. Massime di pochissimo superiori, quindi avremo un’escursione termica giornaliera praticamente nulla, tipica delle fasi di maltempo. Per domenica si prevede un’attenuazione delle precipitazioni ma seppur in maniera intermittente esse saranno ancora presenti per gran parte della giornata, i venti sono dapprima moderati nord orientali, in seguito diventano deboli e ruotano da occidente.

Tendenza.

Attenzione che per i primi della settimana si prevede l’ingresso di aria più fredda da nord est come Bora, quindi già lunedì pur in un contesto nuvoloso, i venti cominceranno a disporsi appunto da quel settore, e il calo termico si farà sentire in particolare da martedì e mercoledì, con minime anche, in caso di cieli abbastanza sereni di poco sottozero, le massime saranno di 4 o 5°, quindi ben diverse dai valori da inizio primavera registrati in questi giorni. Data la distanza che ci separa, ancora non è chiaro se potremmo avere qualche precipitazione anche nelle nostre zone o meno, per questo sarà necessario seguire gli aggiornamenti.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)