Maltempo, stato di attenzione fino a domenica. E occhio alle frane

Stato di attenzione per il maltempo prorogato in Veneto fino a domenica.

Il maltempo e le piogge adesso non se ne vogliono andare. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha infatti emesso un aggiornamento valido fino a domenica alle ore 14 rispetto all’avviso emesso ieri. In base alle previsioni meteo di precipitazioni in tutta la regione, è stato confermato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica nei bacini del Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta- Bacchiglione- Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta- Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Oltre al maltempo almeno fino a domenica, la Protezione civile rileva anche il “possibile innesco di frane superficiali sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta per l’effetto delle precipitazioni occorse nei giorni scorsi. I livelli della rete idrografica secondaria rimangono sostenuti a causa delle recenti precipitazioni”.