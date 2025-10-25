Malcesine piange la scomparsa dell’ex sindaco Fabio Furioli

Malcesine, addio all’ex sindaco Fabio Furioli.

Malcesine piange la scomparsa di Fabio Furioli, già sindaco del paese e protagonista per molti anni della vita politica e sociale del territorio. Nato nel 1936, Furioli è stato attivo nell’amministrazione comunale a partire dalla metà degli anni Settanta.

“Chi lo ha conosciuto – è il ricordo lasciato sui social dal comune di Malcesine – ricorda in lui un uomo appassionato, sempre disponibile al confronto, capace di fare squadra e di coinvolgere le persone, soprattutto i giovani, nella vita civica e nelle attività del paese. Convinto che la crescita di una comunità passi dalla partecipazione e dai servizi, amava ripetere che “prima si individuano i servizi che servono, poi i soldi si trovano”, frase che riassume bene il suo approccio concreto e lungimirante alla politica”.

Grande appassionato di sport, è stato tra i principali sostenitori delle associazioni sportive locali e per anni militò nella squadra del Malcesine Calcio, portando con sé lo stesso spirito di impegno e di gruppo che lo avrebbe poi contraddistinto anche come amministratore.

Il cordoglio dell’amministrazione.

“L’amministrazione comunale di Malcesine, a nome del sindaco Giuseppe Benamati e dell’intera Giunta, esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa e si unisce al dolore della famiglia, ricordandolo come un esempio di servizio e attaccamento autentico al proprio paese”.