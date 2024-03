All’ospedale di Legnago le protesi al ginocchio le impianta il robot

Legnago, prime protesi al ginocchio impiantate dal robot Mako.

A Legnago le protesi al ginocchio le impianta il robot: nel reparto ortopedia dell’ospedale Mater Salutis negli scorsi giorni l’equipe della Unità Operativa diretta da Michele Trevisan ha eseguito i primi impianti di protesi al ginocchio con l’utilizzo del sistema robotico ortopedico “Mako”.

“L’introduzione della robotica implementa le tecnologie già in uso presso il nostro ospedale – spiega il primario – Tale risultato è stato ottenuto grazie all’impegno e alla collaborazione della Direzione aziendale, dell’Ingegneria clinica, dell’economato e di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto“.

Il nuovo sistema robotico è stato inaugurato ufficialmente dall’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, venerdì scorso.

Come illustrato da Stefano Negri durante la visita dell’assessore, la nuova tecnologia robotica consente una maggiore precisione e accuratezza dell’intervento chirurgico, anche se vi si può ricorrere solo per casi selezionati. “Questa tecnica non è adatta a tutti pazienti – sottolinea Trevisan – e la scelta di candidarli o meno a tale procedura passa dall’esperienza personale, acquisita in anni di utilizzo del robot presso altre strutture”.

Oltre all’aspetto clinico e all’indubbio beneficio per i pazienti che ne usufruiranno in termini di invasività e di recupero, grazie a questa innovazione l’Ortopedia del Mater Salutis si prefigge ora l’obiettivo di diventare un centro di training e formazione per gli specialisti che intendono avvicinarsi a questa tecnologia innovativa.