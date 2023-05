Legnago diventa capitale della bellezza con Miss Mondo Italia 2023

Al teatro Salieri di Legnago la finale regionale di Miss Mondo Italia 2023.

Sabato 20 maggio alle ore 21 al Teatro Salieri di Legnago si svolgerà la finale regionale del Veneto del concorso Miss Mondo Italia 2023. Ventisei ragazze in arrivo da tutto il Veneto, di cui 4 veronesi, sfileranno per aggiudicarsi i due posti disponibili per rappresentare la regione alla semifinale nazionale a Gallipoli il 31 maggio.

La manifestazione è stata presentata alla presenza del sindaco Graziano Lorenzetti, dell’assessore alle Attività economiche Maurizio De Lorenzi, della manager di Miss Mondo Veneto Antonella Marcon e di due miss veronesi che parteciperanno alla sfilata del 20 maggio: Maria Antonietta Marino,19 anni, semifinalista nazionale di Miss Mondo Italia, e Ramy Saoud, 22 anni, Miss Carnevale Verona 2023.

“Questo evento, che la città è onorata di ospitare, è molto importante perchè si tratta della finale regionale del Veneto – ha commentato il sindaco -. La giuria tecnica sarà composta da personaggi internazionali del mondo dell’alta moda, dello spettacolo, dei media e dell’imprenditoria. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione il salotto buono della città, il nostro storico Teatro”.

Il concorso Miss Mondo Veneto sarà condotto dall’attore Matteo Tosi e dalla finalista nazionale di Miss Mondo Italia 2022, la veronese Sara Dal Molin. Ospiti d’onore Rebecca Arnone, Miss World Italy 2022 e Alessandra Baggio, Miss Veneto 2022. La cantante lirica veneziana Lieta Naccari si esibirà sul palco. E per la prima volta verrà eletta anche Miss Città di Legnago. “Per una sera Legnago diventerà la capitale nazionale della bellezza”, ha concluso l’assessore De Lorenzi.