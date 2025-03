Allarme diabete a Legnago: “Non voglio sapere, voglio mangiare”

Lions Legnago in prima linea contro il diabete: oltre 200 controlli, “ma la malattia è ancora sottovalutata”.

Grande partecipazione al service di prevenzione del diabete del Lions Club Legnago al “Camper della Salute”: fatti 203 controlli glicemici. La cittadinanza ha risposto all’iniziativa di prevenzione del diabete organizzata dal Lions Club Legnago. Sabato 29 marzo, durante il mercato settimanale, il Camper della Salute Lions ha offerto controlli gratuiti della glicemia.

Diabete: “Emergenza sanitaria planetaria”.

Il diabete è stato definito dall’Onu una “emergenza sanitaria planetaria”. Se diagnosticato in tempo, può essere gestito con un corretto stile di vita, ma il problema principale è che molte persone non sanno di essere diabetiche. In Italia si stima che ci siano circa 1 milione di diabetici inconsapevoli, che rischiano gravi complicanze se la malattia non viene controllata.

Individuati sei casi a Legnago.

Da anni, il Lions Club Legnago promuove la prevenzione offrendo controlli gratuiti per individuare soggetti a rischio. L’iniziativa di quest’anno ha permesso di individuare 6 persone con valori glicemici preoccupanti, a cui sono stati forniti consigli medici e, in alcuni casi, anche strumenti per l’autocontrollo. A loro è stato raccomandato di consultare al più presto il proprio medico per approfondimenti diagnostici.

Purtroppo, alcuni cittadini hanno rifiutato il test, con risposte come “Non voglio sapere, voglio mangiare liberamente”. Un atteggiamento pericoloso, perché ignorare la malattia significa esporsi a gravi complicanze come problemi renali, danni alla vista e piede diabetico.