Lazise entra ufficialmente tra le “Città dell’Olio”

Lago di Garda: l’oro giallo di Lazise nel Network Nazionale delle Città dell’Olio.

Lazise entra a far parte delle Città dell’Olio, l’associazione nazionale che riunisce oltre 530 Comuni e Enti italiani impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva. Tutto questo a favore della tutela del paesaggio e nella valorizzazione delle aree a vocazione olivicola.

Con questa adesione, salgono a 32 i Comuni veneti che hanno sposato la missione dell’Associazione: promuovere la cultura dell’olio EVO di qualità, difendere le tradizioni agricole locali e contrastare l’abbandono dei terreni olivetati.

Un passo accolto con entusiasmo dal sindaco Damiano Bergamini, che ha commentato: “Siamo felici di aderire alla grande rete dei territori a vocazione olivicola. È un segnale forte di attenzione ai nostri produttori e un impegno concreto per promuovere la cultura dell’olio e il turismo legato all’olio EVO”.

Una cittadina dal passato illustre e un futuro sostenibile.

Conosciuta per essere il primo Comune libero d’Italia, Lazise è tra le mete più amate del Garda. Il suo clima mite, il paesaggio collinare punteggiato di ulivi e il fascino del centro storico la rendono il contesto ideale per promuovere l’olivicoltura non solo come attività agricola, ma anche come strumento di sviluppo turistico e culturale.

L’ingresso tra le Città dell’Olio consentirà a Lazise di partecipare a iniziative nazionali come la “Camminata tra gli Olivi” o la “Merenda nell’Oliveta”, eventi esperienziali che uniscono natura, gusto e tradizione. Ma non solo: il Comune potrà prendere parte anche a progetti strutturati come il “Club di prodotto”, pensati per dare visibilità e slancio commerciale alle eccellenze locali.

Un progetto di rete per l’olivicoltura veneta.

Soddisfazione anche da parte del Coordinamento regionale delle Città dell’Olio del Veneto, rappresentato da Valentina Ricesso, che ha sottolineato: “Questa adesione rafforza il ruolo del Veneto nella promozione dell’olio extravergine di oliva e dimostra quanto i Comuni siano sensibili alla valorizzazione del proprio patrimonio agricolo. L’Amministrazione di Lazise ha raccolto con convinzione la sfida: siamo pronti a lavorare insieme su progetti ambiziosi che parlano di sostenibilità, paesaggio e futuro”.