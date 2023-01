Mondo Convenienza assume: 180 posti di lavoro in Italia, 22 a Verona

Lavoro, Mondo Convezienza assume: ecco come candidarsi.

Mondo Convenienza, azienda italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo, ha avviato un programma di recruiting che porterà all’assunzione di 180 persone da occupare nei 46 punti vendita presenti in Italia.

A dare notizia della maxi campagna di recruiting in corso è l’azienda stessa. La nota annuncia il nuovo piano di assunzioni avviato dal Gruppo per reclutare nuovo personale da inserire nella rete di punti vendita di arredamento. Nel dettaglio, i nuovi inserimenti riguardano 11 negozi Mondo Convenienza situati nel Nord Italia, tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In totale sono circa 180 i posti di lavoro che Mondo Convenienza intende coprire.

Di questi 180 posti di lavoro, 22 sono quelli previsti per Verona. Le posizioni aperte sono disponibili a QUESTO indirizzo, dal quale è possibile inviare la propria candidatura.