Predatori delle zanzare in libertà al Parco Natura Viva

Al Parco Natura Viva un evento speciale: il rilascio dei pipistrelli, grandi alleati contro le zanzare.

Sabato 6 settembre al Parco Natura Viva il tradizionale rilascio dei pipistrelli recuperati e curati dal Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” di Modena. Quest’anno l’evento si arricchisce di una novità: una passeggiata educativa lungo il sentiero dedicato ai microchirotteri, guidata dallo staff del parco.

Un’occasione rara per osservare da vicino l’habitat di questi preziosi mammiferi alati, conoscere le loro abitudini e capire perché siano considerati veri alleati dell’uomo: divoratori instancabili di insetti, contribuiscono in modo naturale al controllo delle popolazioni di zanzare e parassiti agricoli.

Dopo l’escursione, i visitatori potranno assistere al momento clou della giornata: la liberazione di decine di esemplari tra le querce e le roverelle che circondano il parco sul Lago di Garda. I pipistrelli protagonisti dell’evento sono giovani caduti prematuramente dal ventre materno o dai primi appigli, recuperati la scorsa estate e riabilitati con cure specialistiche. Ora, pronti al ritorno in natura, potranno affrontare il loro primo inverno in un ambiente sicuro.

L’iniziativa, compresa nel biglietto d’ingresso, è organizzata dal Parco Natura Viva e dalla Fondazione Zoom, in collaborazione con il Centro “Il Pettirosso”. Il ritrovo è fissato alle 18.30 nell’area cammelli, per poi proseguire insieme allo staff fino alla zona del rilascio.

L’evento segna anche l’ultimo sabato di aperture serali di una stagione estiva da record per il parco, che ancora una volta unisce educazione ambientale e spettacolo naturale.