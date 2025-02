Lago di Garda: meta top per turismo e investimenti immobiliari di lusso

Boom del lusso sul Lago di Garda: meta top per turismo e investimenti immobiliari.

Il Lago di Garda continua a essere una delle destinazioni più ambite per turismo e investimenti, sia italiani che internazionali. Grazie alla sua posizione strategica tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, il lago non è solo un luogo di relax e bellezza naturale, ma anche un’area di crescente interesse nel mercato immobiliare di lusso.

Turismo in crescita e richiesta immobiliare in aumento.

Negli ultimi anni, il turismo sul Lago di Garda ha registrato un notevole incremento. Nel 2024, si sono contati oltre 6 milioni di pernottamenti, con una predominanza di visitatori stranieri (oltre il 75% del totale). La sponda veneta, con località iconiche come Lazise, Bardolino e Malcesine, attira ogni anno migliaia di turisti, conquistati dal mix perfetto di natura, cultura e enogastronomia.

Questo boom turistico ha avuto un impatto diretto sul mercato immobiliare, con un aumento della domanda di proprietà esclusive, ville con vista lago e appartamenti di lusso. Sempre più investitori scelgono il Garda per acquistare case da mettere a reddito nel settore dell’ospitalità premium, o come residenze per vacanze e soggiorni prolungati.

Forbes Global Properties e Castellanum: mercato immobiliare.

A confermare il crescente interesse per gli immobili di prestigio sul Lago di Garda è Forbes Global Properties, la rete internazionale dedicata agli immobili di lusso, che ha annunciato l’ingresso di Castellanum Real Estate come membro esclusivo per il Garda e il Trentino-Alto Adige. Questa collaborazione permetterà di presentare le più esclusive proprietà sul lago a una platea internazionale, grazie ai potenti canali di Forbes.

Ville da sogno e proprietà esclusive sul Lago.

Tra le proprietà già in vetrina, spiccano eleganti ville con piscina e vista panoramica, perfette per chi cerca un investimento di alto livello. Lazise, con il suo centro storico affacciato sulle acque del Garda, è tra le località più richieste, insieme a Torri del Benaco e Bardolino, dove la domanda di residenze di lusso è in costante crescita.