L’acqua dell’Adige nel lago di Garda, aperta per lavori la galleria

Aperta per lavori di manutenzione la galleria Adige Garda, lo scolmatore che collega il fiume con il lago.

Aperta fino al 21 marzo per lavori di manutenzione la galleria Adige Garda, infrastruttura cruciale per la gestione delle piene del fiume Adige. Le operazioni rientrano nelle consuete attività annuali di controllo dei dispositivi di apertura, necessarie per garantire l’efficienza del tunnel scolmatore.

L’opera, attiva dagli anni Sessanta, è stata utilizzata 13 volte, l’ultima delle quali il 31 ottobre 2023. Durante i lavori di manutenzione, le paratoie verranno pulite dai depositi di fango accumulati nel bacino di ingresso a Mori e successivamente sollevate in modalità alternata. Nel momento in cui tutte e quattro le paratoie saranno aperte contemporaneamente, operazione che durerà circa dieci minuti, si raggiungerà una portata massima di circa 100 metri cubi al secondo.

Si stima che verranno immessi circa 340 mila metri cubi d’acqua, provocando un innalzamento minimo del livello del lago, nell’ordine di un millimetro. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di manutenzione sarà vietata la navigazione e qualsiasi altra attività nel raggio di 200 metri dallo sbocco della galleria nel lago di Garda.