Torna “Un risotto per Telethon”, tutti a tavola per la ricerca.

Tutto pronto per l’evento “Un risotto per Telethon, adotta un tavolo per la ricerca”, programmato per sabato 5 ottobre nell’area ristorante della Fiera del Riso di Isola della Scala. L’evento, che vedrà la partecipazione di Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef 11, si aprirà alle 12 con un aperitivo di benvenuto a cui seguirà il pranzo. A gestire la sala diversi studenti di Enaip – Isola della Scala con i loro professori. Durante la manifestazione, un approfondimento sul tema della ricerca e della cura delle patologie neuromuscolari e per l’assistenza per la Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

In contemporanea il concorso “Risotto senza barriere”, a cui parteciperanno alcuni ospiti e membri delle cooperative sociali La Scintilla di Isola della Scala, Solidarietà di Vigasio, Emmanuel di Bovolone e di Uildm Verona. I risotti verranno valutati da una giuria tecnica e da una giuria popolare.

Il ricavato di quanto raccolto – la quota di partecipazione è 25 euro – andrà alla ricerca e alla cura delle patologie neuromuscolari genetiche rare. Per aderire all’iniziativa si può contattare Uildm Verona entro il primo ottobre allo 045 8101650 o alla mail uildmverona.areasociale@gmail.com.

L’associazione Uildm Verona.

Nasce nel 1971 per sostenere persone con disabilità e, in particolare, persone affette da malattie neuromuscolari. L’obiettivo è garantire un intervento efficace e appropriato dal punto di vista terapeutico e riabilitativo, per contribuire al mantenimento della persona nel suo ambiente familiare e sociale e alla sua integrazione e partecipazione alla vita collettiva.

Dal 2007 Uildm rappresenta il riferimento provinciale per l’assistenza e la presa in carico riabilitativa ai pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Dal 1990 Uildm sostiene l’attività di ricerca Telethon attraverso l’organizzazione di raccolte fondi e iniziative mirate alla divulgazione delle conoscenze nell’ambito della ricerca sulle malattie genetiche rare.