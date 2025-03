Il Consorzio veronese e la Fiera del Riso sbarcano a Trieste con la Vespucci

Il riso veronese accoglie l’Amerigo Vespucci: il Consorzio insieme alla Fiera approdano a Trieste.

Torna in Italia l’Amerigo Vespucci: il Consorzio di Tutela del Riso Nano Vialone Veronese Igp e la Fiera del Riso di Isola della Scala portano “l’oro bianco” a bordo della celebre imbarcazione dopo il suo giro del mondo iniziato nel 2023.

Durante la cerimonia, il presidente del Consorzio Renato Leoni, ha servito due versioni di risotto: “all’isolana”, piatto simbolo di Isola della Scala, e rape rosse e gorgonzola, conquistando il palato di quasi 400 ospiti, tra cui equipaggio, autorità e rappresentanti istituzionali. Tra i presenti, anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Renato Leoni ha sottolineato l’importanza di questi momenti di condivisione: “È stato un onore accogliere la nave Amerigo Vespucci e la portaerei Trieste, insieme alle autorità presenti. Eventi come questo valorizzano il nostro prodotto e tutto il lavoro dei nostri consorziati“.

Anche Roberto Venturi, amministratore unico dell’Ente Fiera di Isola della Scala, ha ribadito il valore della partecipazione: “La missione della Fiera del Riso è far conoscere e promuovere il Riso Nano Vialone Veronese Igp. Occasioni come questa ci permettono di portare il nostro prodotto d’eccellenza in contesti prestigiosi, rafforzandone la diffusione“.