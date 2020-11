Iniziata la consegna gratuita di 3.500 piante

E’ iniziata Sabato pomeriggio all’Arsenale, la consegna gratuita delle 3.500 nuove piante della seconda edizione del progetto ‘Ridiamo il sorriso alla pianura Padana’ della Regione Veneto.

Sono 518 i veronesi che da oggi, per tutto il fine settimana, ritireranno gratuitamente arbusti, alberi ed essenze. Una distribuzione scaglionata, su appuntamento, per evitare ogni tipo di assembramento. Dopo essersi prenotati nei mesi scorsi, infatti, e aver garantito la propria disponibilità, i cittadini sono pronti a piantarle su balconi e terrazzi, o nei giardini di casa. Si tratta per la maggior parte di essenze arboree e arbustive originarie e tipiche del territorio veronese, quindi autoctone e adatte all’ambiente urbano.

Grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura, saranno ben 8 mila le piante che verranno consegnate nei prossimi mesi, più del doppio dell’anno scorso.





Nel corso del 2019, sono stati 1.300 i cittadini che avevano fatto richiesta, per un totale di 3.375 alberi o essenze consegnati in base allo spazio di casa. La scelta degli alberi o degli arbusti, infatti, dipende dal luogo dove viene messa a dimora la pianta, se sul balcone, in giardino o in un campo di proprietà.