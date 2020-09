Il Comune premiato per la lotta alle zanzare più sostenibile del Veneto

Una campagna antizanzare particolarmente 'green', tanto da meritare una menzione speciale da parte della Regione Veneto.

E' quella attuata dal Comune di Verona con il servizio di disinfestazione e deratizzazione, il cui bando è stato giudicato il migliore “bando verde” nella sezione enti locali al premio CompraVerde Veneto, iniziativa della Regione Veneto che ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti.



Sostenibile dalla A alla Z, con elementi innovativi, l'uso di strumenti tecnologi e di sostanze a zero impatto ambientale. La lotta alla zanzare e ai roditori si può fare anche nel segno del rispetto del territorio e dei cittadini, come dimostra l'attività realizzata in tal senso dal Comune di Verona, che da Aprile ad Ottobre è presente in ogni quartiere con specifici trattamenti di bonifica.



E' sempre attivo il numero verde 800110601 dedicato alle segnalazioni da parte dei cittadini, che possono richiedere interventi di tecnicispecializzati o dispositivi sia antilarvali che gabbie e trappole per topi.



Soddisfatto il consigliere delegato alla Tutela degli Animali Laura Bocchi, che ieri ha ritirato il premio per conto dell'Amministrazione nella cerimonia che si è tenuta nella sede della Regione a Venezia.