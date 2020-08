Arpav. Nubifragi record in Veneto: a Verona vento a 100 Km all'ora

In Veneto nel pomeriggio di Domenica 23 Agosto temporali molto intensi con grandinate, forti rovesci e forti raffiche di vento. Interessato soprattutto il Veronese, il Vicentino e parte del Padovano.

Registrati diversi nubifragi con massimi di precipitazione intorno ai 20mm in 5minuti, 30mm/10min, 40mm/15min e 60mm/30min, valori record per alcune località e tra i più intensi registrati in Veneto negli ultimi 30 anni.

Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari nella città di Verona.