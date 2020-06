In Veneto è scoppiata l'estate: weekend all'insegna del bel tempo

Con l’inizio dell’estate astronomica, condizioni di tempo tipicamente estivo in Veneto dopo due decadi di Giugno fresche e piovose

Dopo due decadi di Giugno caratterizzate da frequenti episodi di instabilità, con molte precipitazioni e temperature sotto la norma, con l’arrivo dell’estate astronomica (21 Giugno, giorno del solstizio d’estate) sul Veneto si sono progressivamente ristabilite condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature tipicamente estive.

Le previsioni per il resto della settimana.

Almeno fino alla prima parte di Mercoledì, il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato con temperature pressoché stazionarie nella giornata di martedì, fino a punte massime che nella pianura interna potranno arrivare a toccare i 31-33°C. Tra Mercoledì e Venerdì è prevista invece una fase di variabilità, soprattutto sulle zone montane, accompagnata da un generale ma temporaneo calo termico. Nel fine settimana tenderà invece a ristabilirsi l’alta pressione delle Azzorre che favorirà quindi giornate in prevalenza stabili, a parte una modesta variabilità pomeridiana sui monti, con temperature in contenuta risalita su valori tipicamente estivi.